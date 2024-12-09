Зеленский хочет заключить мир-Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и французскими лидерами в Париже заявил, что Украина стремится заключить мир с Россией. Трамп добавил, что формулирует концепцию, как завершить эту "бессмысленную войну".

Об этом он сообщил в комментарии New York Post, передает УНН.

Он (Зеленский - ред.) хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время. И Путин должен думать, что настало время, потому что он проиграл – когда теряешь 700 000 человек, это уже время. Это не закончится, пока не будет мира