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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский хочет заключить мир-Трамп

Зеленский хочет заключить мир-Трамп

Киев  •  УНН

 • 1619 просмотра

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Трамп заявил, что Зеленский готов к миру и прекращению огня с Россией. Президент Украины подчеркнул, что мир возможен только при наличии реальных гарантий безопасности.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и французскими лидерами в Париже заявил, что Украина стремится заключить мир с Россией. Трамп добавил, что формулирует концепцию, как завершить эту "бессмысленную войну".

Об этом он сообщил в комментарии New York Post, передает УНН.

Он (Зеленский - ред.) хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время. И Путин должен думать, что настало время, потому что он проиграл – когда теряешь 700 000 человек, это уже время. Это не закончится, пока не будет мира


Трамп отметил, что обсуждал с Зеленским пути завершения кровавого конфликта, который продолжается с 2022 года.

Я формулирую концепцию, как завершить эту бессмысленную войну

отметил Трамп.

Зеленский: мира не достичь "просто бумажкой".

Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что завершить войну можно только при наличии реальных гарантий безопасности.

Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разгорячен снова в любой момент, как Путин это уже делал

- написал Зеленский в своем телеграм-канале. 

Он добавил, что Украина рассчитывает на Америку и весь мир для остановки Путина.

ранее

Трамп заявлял, что Украине, "вероятно", не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от США при новой администрации. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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