Зеленский хочет заключить мир-Трамп
Киев • УНН
Трамп заявил, что Зеленский готов к миру и прекращению огня с Россией. Президент Украины подчеркнул, что мир возможен только при наличии реальных гарантий безопасности.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и французскими лидерами в Париже заявил, что Украина стремится заключить мир с Россией. Трамп добавил, что формулирует концепцию, как завершить эту "бессмысленную войну".
Об этом он сообщил в комментарии New York Post, передает УНН.
Он (Зеленский - ред.) хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время. И Путин должен думать, что настало время, потому что он проиграл – когда теряешь 700 000 человек, это уже время. Это не закончится, пока не будет мира
Трамп отметил, что обсуждал с Зеленским пути завершения кровавого конфликта, который продолжается с 2022 года.
Я формулирую концепцию, как завершить эту бессмысленную войну
Зеленский: мира не достичь "просто бумажкой".
Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что завершить войну можно только при наличии реальных гарантий безопасности.
Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разгорячен снова в любой момент, как Путин это уже делал
Он добавил, что Украина рассчитывает на Америку и весь мир для остановки Путина.
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Трамп заявлял, что Украине, "вероятно", не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от США при новой администрации.