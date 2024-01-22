Зеленский и Туск обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дональд Туск обсудили ситуацию на границе между государствами. Они согласились, что на уровне правительств можно решить все критические вопросы, которые есть. И работа над этим начнется уже в ближайшее время. Об этом сообщил Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с Туском, передает УНН.

Сегодня с господином Премьер-министром провели очень продуктивные переговоры. По всем аспектам наших двусторонних отношений. Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины. Обсудили сегодня с господином Премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия - рассказал Зеленский.

Также они обсудили присоединение Польши к декларации G7.

"Я благодарен за готовность начать работу по двустороннему соглашению между нашими государствами. Уверен, что соглашение может быть очень амбициозным, именно таким, в котором нуждаются наши народы... Конечно, обсудили ситуацию на границе между нашими государствами. Во время, когда мы защищаем не только собственную независимость, но и свободу других народов Европы, в частности польского народа, солидарность с Украиной не должна разрушаться ни из-за каких препятствий. Мы согласились с господином Премьер-министром, что на уровне правительств наших государств можно решить все критические вопросы, которые есть. И работа над этим начнется уже в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Дополнение

18 января сообщалось, что посол Украины в Варшаве встретился с новым заместителем министра инфраструктуры Польши Павлом Ганцажем, чтобы обсудить разблокирование украинско-польской границы.

Польша присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины