Зеленский и Туск обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей
Президент Украины Зеленский и премьер-министр Туск обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей, утверждая, что все ключевые вопросы могут быть решены на правительственном уровне в ближайшее время.
Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину - глава МИД страны
Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста в Украину. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что для этого нет механизмов согласно международному праву
Доставляли героин из-за границы: столичные правоохранители задержали группу наркоторговцев
В Киеве правоохранители арестовали группу, которая занималась контрабандой кокаина из-за границы и производством каннабиса в Украине. Во время рейда правоохранители изъяли наркотики на сумму 20 миллионов гривен и перекрыли международный маршрут поставки наркотиков.
Активисты развернули украинский флаг на горной вершине в оккупированном Крыму
Активисты Движения "Желтая лента" развернули украинский флаг на вершине крымской горы, чтобы отпраздновать День Соборности.
Польша присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о предоставлении гарантий безопасности Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Оккупанты не платят шахтерам зарплату, дефицит кадров составляет 40% - ЦНС
российские оккупанты не платят шахтерам, а на временно оккупированных территориях в шахтах не хватает 40% персонала, что приводит к риску закрытия шахт.
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский подаст законопроект о введении множественного гражданства. Максим Яли, политолог-международник, считает, что это поощрит тех, кто живет за границей, помогать Украине
Минюст подал иск о конфискации активов экс-президента Мотор Сичи Богуслаева и экс-топ-менеджера
Активы включают недвижимость, корпоративные права юридических лиц и права интеллектуальной собственности.
Украина стремится к продлению беспошлинной торговли с ЕС и упрощению транзита агропродукции через Польшу: Сольский поговорил с европейскими коллегами
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский встретился с европейскими коллегами на форуме GFFA, чтобы обсудить продление безквотного и беспошлинного режима для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Во время встречи со своим польским коллегой Николай Сольский также отметил важность упрощения процедур контроля для сельскохозяйственной продукции, перевозимой транзитом через Польшу.
На Закарпатье разоблачены таможенники которые систематически требовали взятки от перевозчиков
Украинские власти арестовали пятерых таможенников, обвиняемых во взяточничестве на таможенном посту "Тиса". Обвиняемые требовали до 1,5 тыс. евро от водителей автобусов за беспрепятственное прохождение таможенного контроля, и им может грозить до 10 лет лишения свободы, если их признают виновными.