Зеленський та Туск обговорили ситуацію на кордоні між Україною та Польщею

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Дональд Туск обговорили ситуацію на кордоні між державами. Вони погодилися, що на рівні урядів можна розв’язати всі критичні питання, які є. І робота над цим почнеться вже найближчим часом. Про це повідомив Зеленський під час спільної пресконференції в Києві з Туском, передає УНН.

Сьогодні з паном Премʼєр-міністром провели дуже продуктивні переговори. Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин. Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України. Обговорили сьогодні з паном Премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї - розповів Зеленський.

Також вони обговорили приєднання Польщі до декларації G7.

"Я вдячний за готовність розпочати роботу щодо двохсторонньої угоди між нашими державами. Впевнений, що угода може бути дуже амбітною, саме такою, яку потребують наші народи…Звичайно, обговорили ситуацію на кордоні між нашими державами. У час, коли ми захищаємо не лише власну незалежність, але й свободу інших народів Європи, зокрема польського народу, солідарність з Україною не має руйнуватися через жодні перешкоди. Ми погодилися з паном Премʼєр-міністром, що на рівні урядів наших держав можна розв’язати всі критичні питання, які є. І робота над цим почнеться вже найближчим часом", - сказав Зеленський.

Доповнення

18 січня повідомлялося, що посол України в Варшаві зустрівся з новим заступником міністра інфраструктури Польщі Павлом Ганцажем, аби обговорити розблокування українсько-польського кордону.

Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України