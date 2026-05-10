Зеленский и Стубб скоординировали позиции перед важной неделей

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Президент Украины обсудил с лидером Финляндии дипломатическую работу с США и Европой. Зеленский отметил эффективность санкционного давления на россию.

Президент Украины Владимир Зеленский скоординировал с президентом Финляндии Александром Стуббом позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе, а также подчеркнул — суммарный эффект санкций на россию и других форм давления дает необходимые результаты, передает УНН.

Как и всегда, хороший разговор с Алексом Стуббом. Мы скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе. Важно, чтобы взаимодействие в Европе оставалось сильным, и сейчас есть новые перспективы для сотрудничества 

— сообщил Зеленский.

Зеленский встретился с премьером Финляндии Орпо. Обсудили Drone Deal и 300 млн долларов для Украины03.05.26, 19:39 • 9211 просмотров

Лидеры обсудили также и состояние дипломатической работы с Америкой, между европейцами.

Чувствуется, что суммарный эффект санкций на россию и других форм давления дает необходимые результаты. Спасибо всем, кто помогает! 

— резюмировал Президент.

Премьер Финляндии обсудил с Зеленским появление беспилотников в финском воздушном пространстве03.05.26, 21:37 • 4558 просмотров

Антонина Туманова

