Зеленский и Стубб скоординировали позиции перед важной неделей

Президент Украины Владимир Зеленский скоординировал с президентом Финляндии Александром Стуббом позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе, а также подчеркнул — суммарный эффект санкций на россию и других форм давления дает необходимые результаты, передает УНН.

Как и всегда, хороший разговор с Алексом Стуббом. Мы скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе. Важно, чтобы взаимодействие в Европе оставалось сильным, и сейчас есть новые перспективы для сотрудничества — сообщил Зеленский.

Зеленский встретился с премьером Финляндии Орпо. Обсудили Drone Deal и 300 млн долларов для Украины

Лидеры обсудили также и состояние дипломатической работы с Америкой, между европейцами.

Чувствуется, что суммарный эффект санкций на россию и других форм давления дает необходимые результаты. Спасибо всем, кто помогает! — резюмировал Президент.

Премьер Финляндии обсудил с Зеленским появление беспилотников в финском воздушном пространстве