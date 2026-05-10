Зеленский и Стубб скоординировали позиции перед важной неделей
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с лидером Финляндии дипломатическую работу с США и Европой. Зеленский отметил эффективность санкционного давления на россию.
Президент Украины Владимир Зеленский скоординировал с президентом Финляндии Александром Стуббом позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе, а также подчеркнул — суммарный эффект санкций на россию и других форм давления дает необходимые результаты, передает УНН.
Как и всегда, хороший разговор с Алексом Стуббом. Мы скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе. Важно, чтобы взаимодействие в Европе оставалось сильным, и сейчас есть новые перспективы для сотрудничества
Зеленский встретился с премьером Финляндии Орпо. Обсудили Drone Deal и 300 млн долларов для Украины03.05.26, 19:39 • 9211 просмотров
Лидеры обсудили также и состояние дипломатической работы с Америкой, между европейцами.
Чувствуется, что суммарный эффект санкций на россию и других форм давления дает необходимые результаты. Спасибо всем, кто помогает!
Премьер Финляндии обсудил с Зеленским появление беспилотников в финском воздушном пространстве03.05.26, 21:37 • 4558 просмотров