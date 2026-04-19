Зеленский и Стубб обсудили усиление безопасности из-за войн в Украине и Иране
Киев • УНН
Президенты Украины и Финляндии обсудили ситуацию на фронте и дипломатическую работу с США. Стороны рассмотрели вызовы из-за войны в Иране и Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим финским коллегой Александером Стуббом. Они обсудили возможности усиления безопасности на фоне продолжающейся российско-украинской войны, а также войны США и Израиля против Ирана. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.
Благодарю Президента Финляндии Александра Стубба за как всегда содержательный разговор. Обсудили ситуацию на фронте в Украине и вызовы из-за войны в Иране и наши возможности усилить безопасность. Говорили и о состоянии дипломатической работы с Америкой и работе с европейскими институтами. Благодарен за поддержку
Президент Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России не соответствует ситуации на фронте и стимулирует продолжение войны. Он добавил, что за прошедшую неделю россияне выпустили по Украине более 2360 дронов, более 1320 авиабомб и почти 60 ракет.