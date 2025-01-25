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Зеленский и Санду встретились в Киеве: обсудили региональные вызовы

Зеленский и Санду встретились в Киеве: обсудили региональные вызовы

Киев  •  УНН

 • 4988 просмотра

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Президент Украины провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве. Лидеры обсудили региональную безопасность, энергетические и социальные вопросы, которые касаются обеих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с молдавской коллегой Майей Санду, о чем сообщил в соцсетях в субботу, пишет УНН.

Детали

«Рад приветствовать сегодня в Киеве Майю Санду - настоящего друга Украины. Имели предметный разговор о ситуации в нашем регионе», - указал Зеленский. 

Он указал на «серьезную ситуацию у наших соседей, нестабильную». «И только вместе мы можем эту ситуацию исправить. В частности, в энергетике и во многих социальных вопросах, которые используются нашим общим врагом против интересов не только Молдовы, но и всего нашего региона. Отсутствие кризисов в Молдове - это, в частности, и наша безопасность», - отметил Президент.

«Мы должны работать вместе, поддерживать друг друга и находить общие решения, которые могут помочь людям», - подчеркнул Зеленский.

Президент Молдовы прибыла в Киев: что обсудит с Зеленским25.01.25, 10:30 • 17880 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
maiya-sanduМайя Санду
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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moldovaМолдова
kievКиев

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