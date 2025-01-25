Зеленский и Санду встретились в Киеве: обсудили региональные вызовы
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве. Лидеры обсудили региональную безопасность, энергетические и социальные вопросы, которые касаются обеих стран.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с молдавской коллегой Майей Санду, о чем сообщил в соцсетях в субботу, пишет УНН.
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«Рад приветствовать сегодня в Киеве Майю Санду - настоящего друга Украины. Имели предметный разговор о ситуации в нашем регионе», - указал Зеленский.
Он указал на «серьезную ситуацию у наших соседей, нестабильную». «И только вместе мы можем эту ситуацию исправить. В частности, в энергетике и во многих социальных вопросах, которые используются нашим общим врагом против интересов не только Молдовы, но и всего нашего региона. Отсутствие кризисов в Молдове - это, в частности, и наша безопасность», - отметил Президент.
«Мы должны работать вместе, поддерживать друг друга и находить общие решения, которые могут помочь людям», - подчеркнул Зеленский.
Президент Молдовы прибыла в Киев: что обсудит с Зеленским25.01.25, 10:30 • 17880 просмотров