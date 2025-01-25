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Зеленський і Санду зустрілися у Києві: обговорили регіональні виклики

Зеленський і Санду зустрілися у Києві: обговорили регіональні виклики

Київ • УНН

 • 31008 перегляди

Президент України провів зустріч з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві. Лідери обговорили регіональну безпеку, енергетичні та соціальні питання, які стосуються обох країн.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з молдовською колегою Маєю Санду, про що повідомив у соцмережах у суботу, пише УНН.

Деталі

"Радий вітати сьогодні в Києві Маю Санду – справжнього друга України. Мали предметну розмову щодо ситуації в нашому регіоні", - вказав Зеленський. 

Він вказав на "серйозну ситуацію в наших сусідів, нестабільну". "І тільки разом ми можемо цю ситуацію виправити. Зокрема, в енергетиці та в багатьох соціальних питаннях, які використовуються нашим спільним ворогом проти інтересів не тільки Молдови, але й усього нашого регіону. Відсутність криз у Молдові – це, зокрема, і наша безпека", - зазначив Президент.

"Маємо працювати разом, підтримувати одне одного та знаходити спільні рішення, які можуть допомогти людям", - наголосив Зеленський.

"Провела продуктивну зустріч із Президентом Володимиром Зеленським у Києві. Ми обговорювали регіональну безпеку, інфраструктурні зв’язки, торгівлю та вступ до ЄС. Особливу увагу було приділено енергетичній співпраці та протидії російському шантажу. Я вдячна за солідарність України", - написала Санду у X.

Президентка Молдови прибула до Києва: що обговорить із Зеленським25.01.25, 10:30 • 32421 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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