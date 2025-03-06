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Зеленский и Рютте обсудили шаги к миру и укреплению ПВО Украины

Киев • УНН

 • 27672 просмотра

Президент Украины провел встречу с генсеком НАТО по вопросам шагов к справедливому миру. Стороны обсудили европейский план с гарантиями безопасности и усиление украинского ПВО.

Зеленский и Рютте обсудили шаги к миру и укреплению ПВО Украины

Обсудил с Рютте шаги к миру и укреплению ПВО Украины. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Украинский лидер провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны сосредоточились на реальных шагах для достижения справедливого и длительного мира. 

Зеленский ознакомил Рютте с разработкой совместного европейского плана завершения войны, который будет включать четкие гарантии безопасности для Украины и дальнейшее укрепление обороноспособности страны. Отдельно обсуждали вопросы усиления украинской противовоздушной обороны, что является ключевым аспектом защиты от вражеских атак. 

Рассказал Марку о наработках плана, который будет содержать объединенное европейское видение по окончанию войны, конкретные гарантии безопасности и усиление Украины. Отдельно обсудили укрепление нашей ПВО

- заявил Зеленский.

Президент выразил благодарность Марку Рютте и странам-членам НАТО за поддержку и помощь, которая способствует приближению мира в Украине.

Спасибо Марку и странам – членам НАТО за поддержку и партнерство в приближении мира в Украине

- поблагодарил Зеленский.

Зеленський в четвер встретится с Рютте, примет участие в Евросовете06.03.25, 09:18 • 14507 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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