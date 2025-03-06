Зеленский и Рютте обсудили шаги к миру и укреплению ПВО Украины
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с генсеком НАТО по вопросам шагов к справедливому миру. Стороны обсудили европейский план с гарантиями безопасности и усиление украинского ПВО.
Обсудил с Рютте шаги к миру и укреплению ПВО Украины. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Украинский лидер провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны сосредоточились на реальных шагах для достижения справедливого и длительного мира.
Зеленский ознакомил Рютте с разработкой совместного европейского плана завершения войны, который будет включать четкие гарантии безопасности для Украины и дальнейшее укрепление обороноспособности страны. Отдельно обсуждали вопросы усиления украинской противовоздушной обороны, что является ключевым аспектом защиты от вражеских атак.
Рассказал Марку о наработках плана, который будет содержать объединенное европейское видение по окончанию войны, конкретные гарантии безопасности и усиление Украины. Отдельно обсудили укрепление нашей ПВО
Президент выразил благодарность Марку Рютте и странам-членам НАТО за поддержку и помощь, которая способствует приближению мира в Украине.
Спасибо Марку и странам – членам НАТО за поддержку и партнерство в приближении мира в Украине
Зеленський в четвер встретится с Рютте, примет участие в Евросовете06.03.25, 09:18 • 14507 просмотров