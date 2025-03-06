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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський і Рютте обговорили кроки до миру та зміцнення ППО України

Київ • УНН

 • 27673 перегляди

Президент України провів зустріч з генсеком НАТО щодо кроків до справедливого миру. Сторони обговорили європейський план із гарантіями безпеки та посилення української ППО.

Зеленський і Рютте обговорили кроки до миру та зміцнення ППО України

Обговорив з Рютте кроки до миру та зміцнення ППО України. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Український лідер провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони зосередилися на реальних кроках для досягнення справедливого та тривалого миру. 

Зеленський ознайомив Рютте з розробкою спільного європейського плану завершення війни, який включатиме чіткі гарантії безпеки для України та подальше зміцнення обороноздатності країни. Окремо обговорювали питання посилення української протиповітряної оборони, що є ключовим аспектом захисту від ворожих атак. 

Розповів Марку про напрацювання плану, який міститиме обʼєднане європейське бачення щодо закінчення війни, конкретних гарантій безпеки та посилення України. Окремо обговорили зміцнення нашої ППО

- заявив Зеленський.

Президент висловив вдячність Марку Рютте та країнам-членам НАТО за підтримку та допомогу, яка сприяє наближенню миру в Україні.

Дякую Марку та країнам – членам НАТО за підтримку й партнерство в наближенні миру в Україні

- подякував Зеленський.

Зеленський у четвер зустрінеться з Рютте, візьме участь у Єврораді06.03.25, 09:18 • 14526 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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