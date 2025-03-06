Зеленський і Рютте обговорили кроки до миру та зміцнення ППО України
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з генсеком НАТО щодо кроків до справедливого миру. Сторони обговорили європейський план із гарантіями безпеки та посилення української ППО.
Обговорив з Рютте кроки до миру та зміцнення ППО України. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Український лідер провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони зосередилися на реальних кроках для досягнення справедливого та тривалого миру.
Зеленський ознайомив Рютте з розробкою спільного європейського плану завершення війни, який включатиме чіткі гарантії безпеки для України та подальше зміцнення обороноздатності країни. Окремо обговорювали питання посилення української протиповітряної оборони, що є ключовим аспектом захисту від ворожих атак.
Розповів Марку про напрацювання плану, який міститиме обʼєднане європейське бачення щодо закінчення війни, конкретних гарантій безпеки та посилення України. Окремо обговорили зміцнення нашої ППО
Президент висловив вдячність Марку Рютте та країнам-членам НАТО за підтримку та допомогу, яка сприяє наближенню миру в Україні.
Дякую Марку та країнам – членам НАТО за підтримку й партнерство в наближенні миру в Україні
Зеленський у четвер зустрінеться з Рютте, візьме участь у Єврораді06.03.25, 09:18 • 14526 переглядiв