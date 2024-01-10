Зеленский и президент Литвы планируют обсудить финансовую поддержку Украины

В Вильнюсе начались переговоры Президента Владимира Зеленского и его литовского коллеги Гитанаса Науседы. Они планируют обсудить ситуацию на фронте, вопросы координации оборонной и финансовой поддержки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

В рамках официального визита в Литовскую Республику Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Литвы Гитанасом Науседой - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Гитанаса Науседи за теплый прием даже в такое холодное время года.

"Мы очень благодарны за вашу личную поддержку, поддержку вашей команды и всего литовского общества, за очень теплое отношение к украинским людям", - сказал Президент Украины.

Зеленский отметил мощную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку нашей страны со стороны Литвы.

Зеленский также подчеркнул важность поддержки Литовской Республикой исторического решения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС. Во время встречи будут обсуждаться дальнейшие шаги на пути евроинтеграции нашего государства.

Со своей стороны Гитанас Науседа отметил, что основной темой переговоров будут все вопросы, которые приближают победу Украины в борьбе с российской агрессией.

"Стороны намерены обсудить ситуацию на фронте, вопросы координации оборонной и финансовой поддержки Украины. Также речь пойдет о координации позиций в процессе подготовки к Саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне летом 2024 года", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Сегодня, 10 января Зеленский встретился с президентом Литвы в Вильнюсе.

Сообщалось, что Зеленский сегодня с рабочим визитом будет находиться в Литве. После чего посетит Эстонию и Латвию.