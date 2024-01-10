Зеленский и президент Литвы планируют обсудить финансовую поддержку Украины
Киев • УНН
Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой, чтобы обсудить вопросы обороны и финансовой помощи Украине, а также усилия по интеграции в ЕС.
В Вильнюсе начались переговоры Президента Владимира Зеленского и его литовского коллеги Гитанаса Науседы. Они планируют обсудить ситуацию на фронте, вопросы координации оборонной и финансовой поддержки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
В рамках официального визита в Литовскую Республику Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Литвы Гитанасом Науседой
Зеленский поблагодарил Гитанаса Науседи за теплый прием даже в такое холодное время года.
"Мы очень благодарны за вашу личную поддержку, поддержку вашей команды и всего литовского общества, за очень теплое отношение к украинским людям", - сказал Президент Украины.
Зеленский отметил мощную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку нашей страны со стороны Литвы.
Зеленский также подчеркнул важность поддержки Литовской Республикой исторического решения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС. Во время встречи будут обсуждаться дальнейшие шаги на пути евроинтеграции нашего государства.
Со своей стороны Гитанас Науседа отметил, что основной темой переговоров будут все вопросы, которые приближают победу Украины в борьбе с российской агрессией.
"Стороны намерены обсудить ситуацию на фронте, вопросы координации оборонной и финансовой поддержки Украины. Также речь пойдет о координации позиций в процессе подготовки к Саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне летом 2024 года", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Сегодня, 10 января Зеленский встретился с президентом Литвы в Вильнюсе.
Сообщалось, что Зеленский сегодня с рабочим визитом будет находиться в Литве. После чего посетит Эстонию и Латвию.
Зеленский и президент Литвы планируют обсудить финансовую поддержку Украины
Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой, чтобы обсудить вопросы обороны и финансовой помощи Украине, а также усилия по интеграции в ЕС.
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