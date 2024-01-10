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Зеленський сьогодні з робочим візітом відвідає Литву

Зеленський сьогодні з робочим візітом відвідає Литву

Київ • УНН

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Зеленський відвідує Литву для переговорів про безпеку, інтеграцію в ЄС і НАТО, а також щоб подякувати за підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні з робочим візітом перебуватиме у Литві. Після чого відвідає Естонію та Латвію, повідомляє УНН

Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія.  Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс. 

- повідомив Зеленський у Telegram.

За його словами, він проведе переговори з президентом та прем’єр-міністром Литви, а також Спікером Сеймасу. Також відбудуться зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. 

Говоритиме про безпеку, інтеграцію до ЄС та НАТО, співпрацю в галузі РЕБ і дронів та подальшу координацію європейської підтримки. 

І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення

- наголосив Президент.

Доповнення

Сьогодні Рада Україна-НАТО збереться на надзвичайне засідання у відповідь на нещодавні масовані ракетні та дронові атаки рф на Україну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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