Зеленский сегодня с рабочим визитом в Литве

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом будет находиться в Литве. После чего посетил Эстонию и Латвию, сообщает УНН.

Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Позже буду в Таллине и Риге, а сегодня - Вильнюс. - сообщил Зеленский в Telegram.

По его словам, он проведет переговоры с президентом и премьер-министром Литвы, а также Спикером Сеймаса. Также состоятся встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Будет говорить о безопасности, интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничестве в области РЭБ и дронов и дальнейшей координации европейской поддержки.

И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, а особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения - подчеркнул Президент.

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Сегодня Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание в ответ на недавние массированные ракетные и дроновые атаки рф на Украину.