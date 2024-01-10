Зеленский сегодня с рабочим визитом в Литве
Киев • УНН
Зеленский посещает Литву для переговоров о безопасности, интеграции в ЕС и НАТО, а также чтобы поблагодарить за поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом будет находиться в Литве. После чего посетил Эстонию и Латвию, сообщает УНН.
Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Позже буду в Таллине и Риге, а сегодня - Вильнюс.
По его словам, он проведет переговоры с президентом и премьер-министром Литвы, а также Спикером Сеймаса. Также состоятся встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
Будет говорить о безопасности, интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничестве в области РЭБ и дронов и дальнейшей координации европейской поддержки.
И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, а особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения
Дополнение
Сегодня Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание в ответ на недавние массированные ракетные и дроновые атаки рф на Украину.
Зеленский сегодня с рабочим визитом в Литве
Зеленский посещает Литву для переговоров о безопасности, интеграции в ЕС и НАТО, а также чтобы поблагодарить за поддержку Украины.
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