Зеленський та президент Литви планують обговорити фінансову підтримку України
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з президентом Литви Науседою, щоб обговорити питання оборони та фінансової допомоги Україні, а також зусилля з інтеграції до ЄС.
У Вільнюсі розпочалися переговори Президента Володимира Зеленського та його литовського колеги Гітанаса Наусєди. Вони планують обговорити ситуацію на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
У межах офіційного візиту до Литовської Республіки Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою
Зеленський подякував Гітанасу Наусєді за теплий прийом навіть у таку холодну пору року.
"Ми надзвичайно вдячні за вашу особисту підтримку, підтримку вашої команди та всього литовського суспільства, за дуже тепле ставлення до українських людей", – сказав Президент України.
Зеленський відзначив потужну оборонну, гуманітарну та політичну підтримку нашої країни з боку Литви.
Зеленський також наголосив на важливості підтримки Литовською Республікою історичного рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС. Під час зустрічі буде обговорено подальші кроки на шляху євроінтеграції нашої держави.
Зі свого боку Гітанас Наусєда зазначив, що основною темою переговорів будуть усі питання, які наближають перемогу України в боротьбі з російською агресією.
"Сторони мають намір обговорити ситуацію на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України. Також ітиметься про координацію позицій у процесі підготовки до Саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку 2024 року", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні, 10 січня Зеленський зустрівся з президентом Литви у Вільнюсі.
Повідомлялося, що Зеленський сьогодні з робочим візитом перебуватиме у Литві. Після чого відвідає Естонію та Латвію.