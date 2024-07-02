Зеленский и Орбан обсудили открытие первой украинской школы в Венгрии

Украина обсудила открытие первой украинской школы в Венгрии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Киеве, передает корреспондент УНН.

Мы обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений - торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные, энергетические вопросы. Говорили о гуманитарной сфере, обо всем том, что касается жизни наших людей в Украине и Венгрии. В частности обсудили открытие украинской школы в Венгрии, первой такой школы и господин премьер-министр заверил в поддержке этого проекта - рассказал Зеленский.

Орбан в свою очередь заявил, что финансирование этой школы венгерское государство берет на себя.

С большой радостью услышал инициативу Президента об открытии украинской школы в Венгрии. Сейчас украинские дети учатся во многих венгерских школах, много венгерских преподавателей учит украинских детей ... Мы получили информацию от людей, украинцев, которые временно находятся в Венгрии, что им это нравится. Но мы понимаем, что вы хотите получить и школу с украинским языком обучения. Финансирование этой школы венгерское государство берет на себя, будет столько школ, сколько нужно - заявил Орбан.

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Дополнение

Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, которое подобно тем соглашениям, которые действуют с другими венгерскими соседними странами.