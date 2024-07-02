Зеленский и Орбан обсудили открытие первой украинской школы в Венгрии

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

  •  42533 просмотра
Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев - СМИ

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев - СМИ

  •  48419 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  114284 просмотра
В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

  •  31993 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  100202 просмотра
публикации
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  100202 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  114284 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  135389 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  139451 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  140808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

  •  6477 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  108343 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

1 июля 2024, 09:42  •  101156 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  105973 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  105687 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Зеленский и Орбан обсудили открытие первой украинской школы в Венгрии

Зеленский и Орбан обсудили открытие первой украинской школы в Венгрии

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 12:34  •  13253 просмотра

Read in English

Украина и Венгрия обсудили открытие первой украинской школы в Венгрии, причем Венгрия согласилась финансировать ее, чтобы удовлетворить потребности украинских детей, временно находящихся в стране.

Украина обсудила открытие первой украинской школы в Венгрии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Киеве, передает корреспондент УНН.

Мы обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений - торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные, энергетические вопросы. Говорили о гуманитарной сфере, обо всем том, что касается жизни наших людей в Украине и Венгрии. В частности обсудили открытие украинской школы в Венгрии, первой такой школы и господин премьер-министр заверил в поддержке этого проекта 

- рассказал Зеленский.

Орбан в свою очередь заявил, что финансирование этой школы венгерское государство берет на себя.

С большой радостью услышал инициативу Президента об открытии украинской школы в Венгрии. Сейчас украинские дети учатся во многих венгерских школах, много венгерских преподавателей учит украинских детей ... Мы получили информацию от людей, украинцев, которые временно находятся в Венгрии, что им это нравится. Но мы понимаем, что вы хотите получить и школу с украинским языком обучения. Финансирование этой школы венгерское государство берет на себя, будет столько школ, сколько нужно 

- заявил Орбан.

Украина готова выполнить 11 предложений Венгрии относительно нацменьшинств - Стефанишина25 июня 2024, 18:21 • 31047 просмотров

Дополнение 

Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, которое  подобно тем соглашениям, которые действуют с другими венгерскими соседними странами. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан
kievКиев
Эксклюзив
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
  •  41496 просмотра

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Эксклюзив
Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
  •  70507 просмотра

Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Эксклюзив
Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
  •  74950 просмотра

Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Эксклюзив
В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
  •  63377 просмотра

В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

Эксклюзив
По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
  •  50575 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

Эксклюзив
Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
  •  37480 просмотра

Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  42415 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  45978 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  35607 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  30837 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Популярные

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  100202 просмотра
В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

  •  31993 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  114284 просмотра
Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев - СМИ

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев - СМИ

  •  48419 просмотра
Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

  •  42533 просмотра

Публикации

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  100202 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  114284 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  135389 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  139451 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  140808 просмотра

Война

Украинские партизаны разведали судостроительный завод рф в петербурге

Украинские партизаны разведали судостроительный завод рф в петербурге

  •  739 просмотра
Топ-чиновников оккупационной власти в Запорожье осудили за посягательство на территориальную целостность Украины

Топ-чиновников оккупационной власти в Запорожье осудили за посягательство на территориальную целостность Украины

  •  6459 просмотра
"Призраки" из ГУР показали, как жгут оккупантов с техникой на ночной охоте

"Призраки" из ГУР показали, как жгут оккупантов с техникой на ночной охоте

  •  8801 просмотра
Гауляйтера "лнр" Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Гауляйтера "лнр" Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

  •  9435 просмотра
В Харькове "громко": оккупанты наносят удары

В Харькове "громко": оккупанты наносят удары

  •  10785 просмотра

политика

Конгрессвумен Спартц обвинили в проносе огнестрельного оружия через систему безопасности аэропорта

Конгрессвумен Спартц обвинили в проносе огнестрельного оружия через систему безопасности аэропорта

  •  3179 просмотра
Абитуриенты с ВОТ для поступления будут сдавать собеседование по трем предметам - омбудсмен

Абитуриенты с ВОТ для поступления будут сдавать собеседование по трем предметам - омбудсмен

  •  6118 просмотра
Зеленский и Орбан обсудили, как Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира

Зеленский и Орбан обсудили, как Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира

  •  16962 просмотра
Блинкен анонсировал новые объявления по ПВО для Украины до саммита НАТО

Блинкен анонсировал новые объявления по ПВО для Украины до саммита НАТО

  •  13571 просмотра
Орбан пообещал поддержку Украины со стороны Венгрии во время ее председательства в ЕС

Орбан пообещал поддержку Украины со стороны Венгрии во время ее председательства в ЕС

  •  11688 просмотра

Война

Украинские партизаны разведали судостроительный завод рф в петербурге

Украинские партизаны разведали судостроительный завод рф в петербурге

  •  739 просмотра
Топ-чиновников оккупационной власти в Запорожье осудили за посягательство на территориальную целостность Украины

Топ-чиновников оккупационной власти в Запорожье осудили за посягательство на территориальную целостность Украины

  •  6459 просмотра
"Призраки" из ГУР показали, как жгут оккупантов с техникой на ночной охоте

"Призраки" из ГУР показали, как жгут оккупантов с техникой на ночной охоте

  •  8801 просмотра
Гауляйтера "лнр" Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Гауляйтера "лнр" Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

  •  9435 просмотра
В Харькове "громко": оккупанты наносят удары

В Харькове "громко": оккупанты наносят удары

  •  10785 просмотра

политика

Конгрессвумен Спартц обвинили в проносе огнестрельного оружия через систему безопасности аэропорта

Конгрессвумен Спартц обвинили в проносе огнестрельного оружия через систему безопасности аэропорта

  •  3179 просмотра
Абитуриенты с ВОТ для поступления будут сдавать собеседование по трем предметам - омбудсмен

Абитуриенты с ВОТ для поступления будут сдавать собеседование по трем предметам - омбудсмен

  •  6118 просмотра
Зеленский и Орбан обсудили, как Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира

Зеленский и Орбан обсудили, как Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира

  •  16962 просмотра
Блинкен анонсировал новые объявления по ПВО для Украины до саммита НАТО

Блинкен анонсировал новые объявления по ПВО для Украины до саммита НАТО

  •  13571 просмотра
Орбан пообещал поддержку Украины со стороны Венгрии во время ее председательства в ЕС

Орбан пообещал поддержку Украины со стороны Венгрии во время ее председательства в ЕС

  •  11688 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  102793 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  108505 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  124165 просмотра

Экономика

Украина вошла в категорию стран с доходами выше средних - Всемирный банк

Украина вошла в категорию стран с доходами выше средних - Всемирный банк

  •  9601 просмотра
"Укрзализныця" запустит регулярные контейнерные поезда между Украиной и немецким портом Дуйсбург

"Укрзализныця" запустит регулярные контейнерные поезда между Украиной и немецким портом Дуйсбург

  •  9441 просмотра
Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

  •  15390 просмотра
Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

  •  19284 просмотра
Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

  •  23180 просмотра

Киев

Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

  •  8266 просмотра
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

  •  17467 просмотра
В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

  •  17394 просмотра
Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

  •  21474 просмотра
В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

  •  26701 просмотра