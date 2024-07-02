Зеленський та Орбан обговорили відкриття першої української школи в Угорщині
Київ • УНН
Україна та Угорщина обговорили відкриття першої української школи в Угорщині, причому Угорщина погодилася фінансувати її, щоб задовольнити потреби українських дітей, які тимчасово перебувають в країні.
Україна обговорила відкриття першої української школи в Угорщині. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Києві, передає кореспондент УНН.
Ми обговорили найбільш принципові питання наших сусідських відносин – торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання. Говорили про гуманітарну сферу, про все те, що стосується життя наших людей в Україні та Угорщині. Зокрема обговорили відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи і пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проєкту
Орбан своєю чергою заявив, що фінансування цієї школи угорська держава бере на себе.
З великою радістю почув ініціативу Президента про відкриття української школи в Угорщині. Зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах, багато угорських викладачів вчить українських дітей…Ми отримали інформацію від людей, українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається. Але ми розуміємо, що ви хочете отримати і школу з українською мовою навчання. Фінансування цієї школи угорська держава бере на себе, буде стільки шкіл, скільки потрібно
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Доповнення
Угорщина бажає підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, яка подібна до тих угод, які діють з іншими угорськими сусідніми країнами.