Зеленский и мировые лидеры почтили 80-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау
Киев • УНН
Президент Украины вместе с представителями 60 государств принял участие в церемонии чествования в Освенциме. На мероприятии присутствовали 50 бывших узников концлагеря, где погибло более миллиона человек.
В Польше Президент Украины Владимир Зеленский вместе с мировыми лидерами и бывшими узниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау принял участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине его освобождения, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Церемония чествования состоялась на территории Государственного музея Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим. На ней присутствовали главы и представители почти 60 государств и международных организаций. В частности, Король Великобритании, королевские семьи Бельгии, Дании, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Кронпринц Норвегии, Кронпринцесса Швеции, президенты Польши, Австрии, Болгарии, Эстонии, Италии, Латвии, Мальты, Молдовы, Германии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии, Черногории, Швейцарии, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины, премьер-министры Бельгии, Ирландии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Германии, Норвегии, Хорватии, Швеции, а также президенты Европейского совета и Европейского парламента.
В мероприятии приняли участие около 50 бывших узников, которые несмотря на пытки смогли выжить в одном из крупнейших нацистских лагерей смерти.
О преступлениях, которые нацисты совершали против людей, на территории нынешнего музея напоминает, в частности, грузовой вагон, где врачи СС проводили отбор депортированных евреев и отправляли большинство из них на смерть в газовых камерах.
Во время Второй мировой войны в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау погибло более миллиона человек, большинство из которых - евреи. Его освобождение состоялось 27 января 1945 года. Ворота главного лагеря открыли солдаты 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
Через 60 лет после освобождения лагеря Генассамблея ООН установила именно эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.
Преступление Холокоста никогда не должно повториться - Зеленский27.01.25, 10:33 • 23262 просмотра