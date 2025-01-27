Зеленский и мировые лидеры почтили 80-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау

ukenru
Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
16:32 • 72103 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 116806 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 109103 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 110951 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 113657 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 110016 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 109825 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 106810 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127361 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 202553 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

27 января, 11:21 • 109592 просмотра
ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

27 января, 11:32 • 102683 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

27 января, 13:33 • 105853 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

14:07 • 81194 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

14:20 • 101406 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 116809 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 208303 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 308812 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 309401 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 274206 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

16:50 • 36252 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

15:41 • 51425 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

14:20 • 101406 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

14:07 • 81194 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

27 января, 13:33 • 105853 просмотра
Актуальное
Зеленский и мировые лидеры почтили 80-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау

Зеленский и мировые лидеры почтили 80-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау

Киев  •  УНН

 • 2514 просмотра

Read in English

Президент Украины вместе с представителями 60 государств принял участие в церемонии чествования в Освенциме. На мероприятии присутствовали 50 бывших узников концлагеря, где погибло более миллиона человек.

В Польше Президент Украины Владимир Зеленский вместе с мировыми лидерами и бывшими узниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау принял участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине его освобождения, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Церемония чествования состоялась на территории Государственного музея Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим. На ней присутствовали главы и представители почти 60 государств и международных организаций. В частности, Король Великобритании, королевские семьи Бельгии, Дании, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Кронпринц Норвегии, Кронпринцесса Швеции, президенты Польши, Австрии, Болгарии, Эстонии, Италии, Латвии, Мальты, Молдовы, Германии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии, Черногории, Швейцарии, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины, премьер-министры Бельгии, Ирландии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Германии, Норвегии, Хорватии, Швеции, а также президенты Европейского совета и Европейского парламента.

В мероприятии приняли участие около 50 бывших узников, которые несмотря на пытки смогли выжить в одном из крупнейших нацистских лагерей смерти.

О преступлениях, которые нацисты совершали против людей, на территории нынешнего музея напоминает, в частности, грузовой вагон, где врачи СС проводили отбор депортированных евреев и отправляли большинство из них на смерть в газовых камерах.

Во время Второй мировой войны в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау погибло более миллиона человек, большинство из которых - евреи. Его освобождение состоялось 27 января 1945 года. Ворота главного лагеря открыли солдаты 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Через 60 лет после освобождения лагеря Генассамблея ООН установила именно эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.

Преступление Холокоста никогда не должно повториться - Зеленский27.01.25, 10:33 • 23262 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы