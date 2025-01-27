Преступление Холокоста никогда не должно повториться - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины призвал не допустить повторения преступления Холокоста и бороться с равнодушием. Зеленский вместе с дипломатами и раввинами почтил память 6 миллионов погибших евреев.
27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения памяти о трагедии, которая унесла жизни шести миллионов евреев.
Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.
Детали
Преступление Холокоста никогда не должно повториться, но постепенно, к сожалению, память о Холокосте становится слабее. И зло, которое пытается уничтожать жизни целых народов, до сих пор остается в мире
Мы все должны бороться ради жизни и не забывать, что равнодушие - это удобрение для зла. Мы должны преодолевать ненависть, которая порождает издевательства и убийства. Мы должны не допускать беспамятства. И это миссия каждого - делать все, чтобы зло не победило
Накануне дня памяти президент вместе с представителями дипломатического корпуса, раввинами и членами правительственной команды почтил погибших во время Холокоста мужчин, женщин и детей.
Напомним,
27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. За время Холокоста нацисты уничтожили более 6 миллионов евреев, включая 1,5 миллиона детей.