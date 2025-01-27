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Злочин Голокосту ніколи не має повторитись - Зеленський

Злочин Голокосту ніколи не має повторитись - Зеленський

Київ • УНН

 • 27763 перегляди

Президент України закликав не допустити повторення злочину Голокосту та боротися з байдужістю. Зеленський разом із дипломатами та рабинами вшанував пам'ять 6 мільйонів загиблих євреїв.

27 січня, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження пам’яті про трагедію, яка забрала життя шести мільйонів євреїв.

Про це він написав у Telegram, пише УНН.

Деталі 

Злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі

- зазначив президент.
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Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло

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Напередодні дня пам’яті президент разом із представниками дипломатичного корпусу, рабинами та членами урядової команди вшанував загиблих під час Голокосту чоловіків, жінок і дітей. 

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Нагадаємо

 27 січня світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. За час Голокосту нацисти знищили понад 6 мільйонів євреїв, включаючи 1,5 мільйона дітей.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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