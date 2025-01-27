Зеленський та світові лідери вшанували 80-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

У Польщі Президент України Володимир Зеленський разом зі світовими лідерами та колишніми в’язнями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау взяв участь у заходах, присвячених 80-й річниці його визволення, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

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Церемонія вшанування відбулася на території Державного музею Аушвіц-Біркенау в польському місті Освенцим. На ній були присутні глави та представники майже 60 держав і міжнародних організацій. Зокрема, Король Великої Британії, королівські родини Бельгії, Данії, Іспанії, Люксембургу, Нідерландів, Кронпринц Норвегії, Кронпринцеса Швеції, президенти Польщі, Австрії, Болгарії, Естонії, Італії, Латвії, Мальти, Молдови, Німеччини, Північної Македонії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Голова Президії Боснії і Герцеговини, прем’єр-міністри Бельгії, Ірландії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Хорватії, Швеції, а також президенти Європейської ради та Європейського парламенту.

У заході взяли участь близько 50 колишніх в’язнів, які попри тортури змогли вижити в одному з найбільших нацистських таборів смерті.

Про злочини, які нацисти скоювали проти людей, на території теперішнього музею нагадує, зокрема, вантажний вагон, де лікарі СС проводили відбір депортованих євреїв і відправляли більшість із них на смерть у газових камерах.

Під час Другої світової війни в нацистському концтаборі Аушвіц-Біркенау загинуло понад мільйон людей, більшість із яких – євреї. Його визволення відбулося 27 січня 1945 року. Ворота головного табору відкрили солдати 100-ї Львівської дивізії 1-го Українського фронту.

Через 60 років після визволення табору Генасамблея ООН встановила саме цю дату Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту.

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