Зеленский и Макрон собрались на встречу тет-а-тет по мирным усилиям - МИД
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон проводят личную встречу. Главная тема переговоров – дальнейшие усилия для достижения мира.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, которые оба находятся в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, собрались на встречу тет-а-тет. Главная тема переговоров – дальнейшие усилия для достижения мира, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в субботу, пишет УНН.
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