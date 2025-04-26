Зеленский и Макрон собрались на встречу тет-а-тет по мирным усилиям - МИД

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, которые оба находятся в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, собрались на встречу тет-а-тет. Главная тема переговоров – дальнейшие усилия для достижения мира, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в субботу, пишет УНН.

Происходит сейчас: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон разговаривают тет-а-тет о дальнейших мирных усилиях - написал глава МИД в X.

Зеленский и Трамп запланировали вторую встречу сегодня