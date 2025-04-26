Зеленський і Макрон зібралися на зустріч тет-а-тет щодо мирних зусиль - МЗС
Київ • УНН
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон проводять особисту зустріч. Головна тема перемовин – подальші зусилля для досягнення миру.
Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон, які обидва перебувають у Римі на похороні Папи Римького Франциска, зібралися на зустріч тет-а-тет. Головна тема перемовин – подальші зусилля для досягнення миру, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу, пише УНН.
Відбувається зараз: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон розмовляють тет-а-тет про подальші мирні зусилля
Зеленський і Трамп запланували другу зустріч сьогодні26.04.25, 13:09 • 1994 перегляди