Зеленський і Макрон зібралися на зустріч тет-а-тет щодо мирних зусиль - МЗС

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон, які обидва перебувають у Римі на похороні Папи Римького Франциска, зібралися на зустріч тет-а-тет. Головна тема перемовин – подальші зусилля для досягнення миру, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу, пише УНН.

Відбувається зараз: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон розмовляють тет-а-тет про подальші мирні зусилля - написав голова МЗС у X.

Зеленський і Трамп запланували другу зустріч сьогодні