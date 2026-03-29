Зеленский и король Иордании обсудили партнерство в сфере безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Президент обсудил с Абдаллой II защиту от дронов и ракет на основе украинского опыта. Стороны рассмотрели ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский с королем Иордании Абдаллой II обсудил возможное партнерство в сфере безопасности и общую ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Украина открыта к совместной работе для защиты от дроново-ракетных ударов. Из собственного опыта мы знаем, что без единой системы настроить полноценную защиту людей и критической инфраструктуры просто невозможно
По словам президента, у Украины есть эта система, потому что уже пятый год полномасштабной войны вынуждена отражать постоянные российские удары с использованием, в частности, иранских дронов.
"И очень важно, чтобы те, кому мы предлагаем свою экспертизу, могли и нам помочь усилиться. Спасибо Его Величеству за встречу и открытость к диалогу", - подчеркнул Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Иорданию для обсуждения вопросов безопасности. Программа визита предусматривает ряд важных переговоров.