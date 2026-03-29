Зеленский и король Иордании обсудили партнерство в сфере безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский с королем Иордании Абдаллой II обсудил возможное партнерство в сфере безопасности и общую ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Украина открыта к совместной работе для защиты от дроново-ракетных ударов. Из собственного опыта мы знаем, что без единой системы настроить полноценную защиту людей и критической инфраструктуры просто невозможно