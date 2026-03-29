Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Популярнi новини
В Україні через масову атаку дронів рф зупинилися потяги з пасажирамиPhotoVideo29 березня, 08:55 • 12795 перегляди
Іран знищив американський літак E-3 Sentry AWACS на базі в Саудівській АравіїPhoto29 березня, 10:35 • 12138 перегляди
Україна готова вести мирні перемовини будь-де, крім росії й білорусі - Зеленський14:48 • 6584 перегляди
Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі 15:08 • 5948 перегляди
Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян - Федоров15:35 • 8976 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 23917 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 30632 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 37079 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 51029 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 45262 перегляди
Зеленський і король Йорданії обговорили безпекове партнерство та ситуацію на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент обговорив з Абдуллою ІІ захист від дронів та ракет на основі українського досвіду. Сторони розглянули безпекову ситуацію на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський з королем Йорданії Абдуллою ІІ обговорив можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо

- написав Зеленський.

За словами президента, в України є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни змушена відбивати постійні російські удари із використанням, зокрема, іранських дронів.

"І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися. Дякую Його Величності за зустріч та відкритість до діалогу", - підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Йорданії для обговорення питань безпеки. Програма візиту передбачає низку важливих переговорів.

Ольга Розгон

