Зеленський і король Йорданії обговорили безпекове партнерство та ситуацію на Близькому Сході
Київ • УНН
Президент обговорив з Абдуллою ІІ захист від дронів та ракет на основі українського досвіду. Сторони розглянули безпекову ситуацію на Близькому Сході.
Президент України Володимир Зеленський з королем Йорданії Абдуллою ІІ обговорив можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо
За словами президента, в України є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни змушена відбивати постійні російські удари із використанням, зокрема, іранських дронів.
"І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися. Дякую Його Величності за зустріч та відкритість до діалогу", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Йорданії для обговорення питань безпеки. Програма візиту передбачає низку важливих переговорів.