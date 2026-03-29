Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський 29 березня прибув до Йорданії, де заплановано проведення важливих зустрічей. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Він опублікував відеокадри, на котрих спускається з літака.
За словами президента, ключовим питанням залишається безпека, а для її забезпечення необхідні спільні зусилля всіх партнерів.
Найголовніше - безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок. Попереду важливі зустрічі
Деталі щодо програми візиту та запланованих переговорів український лідер не уточнив.
Нагадаємо
Кількома днями раніше Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару для обговорення захисту та ППО. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.