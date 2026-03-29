Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі

Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
12:02 • 3520 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
09:25 • 11559 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 19339 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 24172 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 43224 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 38712 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34258 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 32503 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28669 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
росія пригрозила Південній Кореї "відповіддю" у разі передачі зброї Україні29 березня, 03:28 • 13519 перегляди
Дрони в черговий раз атакували ленінградську область, пошкоджено порт усть-луга29 березня, 03:46 • 13851 перегляди
Партизани АТЕШ спалили вузли РЕБ під новгородом і відкрили дронам шлях до авіазаводуPhotoVideo29 березня, 04:08 • 13071 перегляди
Північна Корея випробувала новий ракетний двигун, з яким ракета може долетіти до США29 березня, 04:43 • 10469 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto07:40 • 14742 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto07:40 • 14850 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 19340 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 33170 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 47141 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 41848 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Йорданії для обговорення питань безпеки. Програма візиту передбачає низку важливих переговорів.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 29 березня  прибув до Йорданії, де заплановано проведення важливих зустрічей. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Він опублікував відеокадри, на котрих спускається з літака.

За словами президента, ключовим питанням залишається безпека, а для її забезпечення необхідні спільні зусилля всіх партнерів.

Найголовніше - безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок. Попереду важливі зустрічі

- написав Зеленський.

Деталі щодо програми візиту та запланованих переговорів український лідер не уточнив.

Нагадаємо

Кількома днями раніше Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару для обговорення захисту та ППО. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Олександра Василенко

Світ
Війна в Україні
Йорданія
Катар
Володимир Зеленський
Україна