Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Иорданию для обсуждения вопросов безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта прибыл в Иорданию, где запланировано проведение важных встреч. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Он опубликовал видеокадры, на которых спускается с самолета.
По словам президента, ключевым вопросом остается безопасность, а для ее обеспечения необходимы совместные усилия всех партнеров.
Самое главное - безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад. Впереди важные встречи
Детали программы визита и запланированных переговоров украинский лидер не уточнил.
Напомним
Несколькими днями ранее Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара для обсуждения защиты и ПВО. Стороны подписали соглашение о совместных проектах в оборонной индустрии.