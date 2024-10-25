Зеленский анонсировал привлечение общественности к работе над внутренним Планом победы
Киев • УНН
Президент провел совещание по разработке внутреннего Плана победы с военными и чиновниками. К работе над планом планируется привлечь представителей гражданского общества.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется привлечь общественность к работе над внутренним Планом победы. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Провел длительное совещание - военные, разведка, секретарь СНБО, чиновники, Офис - по итогам недавней встречи с представителями гражданского общества. Ключевые вопросы - о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Планируем привлечь гражданское общество к работе над внутренним Планом победы
Президент отметил, что на совещании также обсуждались вопросы некоторых законодательных изменений, которые нужны, санкционную политику.
"Через несколько недель заслушаю результаты", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план - так называемый внутренний план действий, который бы помог стране выстоять в условиях войны.