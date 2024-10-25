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Зеленський анонсував залучення громадськості до роботи над внутрішнім Планом перемоги

Київ • УНН

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Президент провів нараду щодо розробки внутрішнього Плану перемоги з військовими та урядовцями. До роботи над планом планується залучити представників громадянського суспільства.

Зеленський анонсував залучення громадськості до роботи над внутрішнім Планом перемоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планується залучити громадськість до роботи над внутрішнім Планом перемоги. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Провів тривалу нараду – військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці, Офіс – за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства. Ключові питання – про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги 

- повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що на нараді також було обговорено питання деяких законодавчих змін, які потрібні, санкційну політику.

"За кілька тижнів заслухаю результати", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський готує ще один план - так званий внутрішній план дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.

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