Зеленка, поджоги, петарды: за три дня не менее 44 россиян атаковали избирательные участки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  106930 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  107880 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  115225 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  186094 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189537 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187053 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170350 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117701 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129550 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121789 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  255267 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  272463 просмотра
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  342978 просмотра
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12 марта 2024, 09:24  •  372389 просмотра

Зеленка, поджоги, петарды: за три дня не менее 44 россиян атаковали избирательные участки

Во время незаконных выборов в россии было зафиксировано по меньшей мере 44 случая нападений на избирательные участки и попыток испортить бюллетени, а также возбуждено 31 уголовное дело за препятствование осуществлению избирательных прав.

политика •   •  9138 просмотра
Зеленка, поджоги, петарды: за три дня не менее 44 россиян атаковали избирательные участки

Обследовали более 13 тысяч гектаров: в ГСЧС показали, как происходит разминирование Херсонщины

С начала полномасштабного вторжения россии Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредила 42 806 взрывоопасных предметов на территориях, где велись активные боевые действия, обследовав более 13 000 гектаров земли.

Война •   •  8961 просмотра
Обследовали более 13 тысяч гектаров: в ГСЧС показали, как происходит разминирование Херсонщины

Обеспечивала "сопровождение лица с инвалидностью" путем заключения фиктивного брака: на Львовщине разоблачили мошенницу

Во Львовской области задержали женщину с группой инвалидности, которая предлагала выйти замуж за мужчин призывного возраста за $10 000, а затем незаконно переправляла их через границу в качестве сопровождающих для человека с инвалидностью.

Криминал и ЧП •   •  8163 просмотра
Обеспечивала "сопровождение лица с инвалидностью" путем заключения фиктивного брака: на Львовщине разоблачили мошенницу

Дело "Полиграфкомбината": за разглашение данных об обысках будут судить понятого

Детективы НАБУ подозревают одного из свидетелей по делу "Полиграфкомбината" в незаконном разглашении данных об обысках вероятному подозреваемому, что привело к обвинению по статье 387 Уголовного кодекса.

Криминал и ЧП •   •  8306 просмотра
Дело "Полиграфкомбината": за разглашение данных об обысках будут судить понятого

Столтенберг назвал незаконным проведение выборов рф на оккупированных территориях Украины и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил проведение Россией незаконных выборов в оккупированных регионах Украины и Грузии, призвав Россию отменить признание грузинских территорий как независимых государств и подчеркнув необходимость усиления поддержки Украины из-за сложной ситуации на фронте.

Война •   •  12095 просмотра
Столтенберг назвал незаконным проведение выборов рф на оккупированных территориях Украины и Грузии

Критически важно: Зеленский обсудил с сенатором США Грэмом пакет помощи для Украины

Президент Зеленский встретился с американским сенатором Грэмом и подчеркнул важность дальнейшей поддержки США, включая военную помощь и санкции против россии, для реализации планов Украины по деоккупации и евроатлантической интеграции.

Война •   •  10971 просмотра
Критически важно: Зеленский обсудил с сенатором США Грэмом пакет помощи для Украины

Вероятно съел бюллетень во время "голосования": в оккупированном Крыму задержали мужчину

В оккупированной Керчи задержали мужчину за то, что он якобы съел бюллетень во время незаконных выборов президента россии в Крыму.

Война •   •  13508 просмотра
Вероятно съел бюллетень во время "голосования": в оккупированном Крыму задержали мужчину

ЕС одобрил выделение €5 млрд для Украины в рамках EPF

Совет ЕС подтвердил выделение 5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира, включая специальный Фонд помощи Украине для предоставления военного оборудования и тренировок для поддержки защиты Украины от российской агрессии.

Война •   •  15292 просмотра
ЕС одобрил выделение €5 млрд для Украины в рамках EPF

В Исландии защитные сооружения сдерживают потоки лавы и защищают город Гриндавик от извержения

Защитные сооружения успешно сдерживают потоки лавы и защищают город Гриндавик от четвертого за 3 месяца извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии.

Новости Мира •   •  10739 просмотра
В Исландии защитные сооружения сдерживают потоки лавы и защищают город Гриндавик от извержения

В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"

Минобороны вместе с партнерами работает над созданием инструмента воинского учета граждан - реестра "Оберіг". Его отдельное преимущество, предотвращение коррупции.

Общество •   •  11927 просмотра
В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"