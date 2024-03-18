Зеленка, поджоги, петарды: за три дня не менее 44 россиян атаковали избирательные участки

Все три дня незаконных выборов в россии сопровождались нападениями на избирательные участки и попытками портить бюллетени. "Медиазона" насчитала как минимум 44 подобных случая, передает УНН.

Детали

Глава Центризбиркома Элла Памфилова привычно обвинила в этом "прозападную либеральную оппозицию", добавив, что "подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков". Сами задержанные говорят, что на нападения их якобы толкнули телефонные мошенники, что напоминает волну поджогов военкоматов, на которые мошенники регулярно толкают россиян.

Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

Известно уже по меньшей мере о 31 уголовном деле - почти все они возбуждены по статье 141 уголовного кодекса рф (препятствование осуществлению избирательных прав).

Максимальное наказание - 5 лет колонии. Уголовные дела возбуждают, даже если исполнителям не удалось успешно завершить задание. Например, 47-летняя жительница Красноярского края пролила зеленку только на свой бюллетень и на крышку урны, однако ее все равно обвинили в попытке помешать работе избирательной комиссии.

По меньшей мере четырех человек уже отправили в СИЗО.

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