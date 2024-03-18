"Выборы" рф на оккупированных территориях нарушили суверенитет Украины - Боррель

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что "выборы" президента рф, проведенные на оккупированных украинских территориях, нарушают суверенитет Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Выступая сегодня перед началом встречи министров иностранных дел ЕС, Жозеп Боррель заявил, что выборы не были свободными или справедливыми и "основаны на репрессиях и запугивании".

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Он указал, что так называемые "выборы", которые проходили на ВОТ, нарушили украинский суверенитет.

По его словам, сегодня, 18 марта, все 27 членов ЕС опубликуют совместное заявление по этому поводу.

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Дополнение

Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных россией территориях Украины в рамках выборов президента россии.