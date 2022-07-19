Оружие победы: Генштаб показал, как на востоке работают польские гаубицы "Краб"

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"Оружие победы: САУ KRAB. Самая мощная на вооружении польской армии самоходная артиллерийская гаубица Krab уже работает на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Детали

155 миллиметровая пушка имеет усиленный ствол с клиновым замком. Экипаж боевой машины – 5 человек, вес – примерно 50 тонн. Время перехода гаубицы из производного в боевое положение составляет 30 секунд.

Напомним

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