Зброя перемоги: Генштаб показав, як на сході працюють польські гаубиці "Краб"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Генштаб ЗСУ показав відео, як на сході працюють польські самохідні артилерійські гаубиці "Краб", інформує УНН.
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"Зброя перемоги: САУ KRAB. Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця Krab вже працює на сході України", – ідеться у повідомленні.
Деталі
155 міліметрова гармата має підсилений ствол із клиновим замком. Екіпаж бойової машини – 5 осіб, вага – приблизно 50 тонн. Час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить 30 секунд.
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