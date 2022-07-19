Зброя перемоги: Генштаб показав, як на сході працюють польські гаубиці "Краб"

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"Зброя перемоги: САУ KRAB. Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця Krab вже працює на сході України", – ідеться у повідомленні.

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155 міліметрова гармата має підсилений ствол із клиновим замком. Екіпаж бойової машини – 5 осіб, вага – приблизно 50 тонн. Час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить 30 секунд.

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