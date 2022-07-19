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Зброя перемоги: Генштаб показав, як на сході працюють польські гаубиці "Краб"

Зброя перемоги: Генштаб показав, як на сході працюють польські гаубиці "Краб"

Київ • УНН

 • 228188 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Генштаб ЗСУ показав відео, як на сході працюють польські самохідні артилерійські гаубиці "Краб", інформує УНН.

Цитата

"Зброя перемоги: САУ KRAB. Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця Krab вже працює на сході України", – ідеться у повідомленні.

Деталі

155 міліметрова гармата має підсилений ствол із клиновим замком. Екіпаж бойової машини – 5 осіб, вага – приблизно 50 тонн. Час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить 30 секунд.

Нагадаємо

ЗСУ вдарили по військовій базі рашистів біля Антонівського мосту в Херсоні.

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