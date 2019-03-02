Убытки от махинаций в "оборонке" составляют как минимум 40 млн гривен

“Вот, что собственно происходит. Привозятся запчасти, по некоторым процедурам конкурса их покупает „оборонпром“, а затем эти средства переводят через фиктивные структуры выводят деньги в наличные, в живых гривны, которые затем переводят в доллары. Это уклонение от налогов”, — заявил Луценко.

Генпрокурор отметил, что с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

“И неделю назад я получил наконец первые результаты — им насчитали 20 млн гривен неуплаченных налогов. На сегодня я знаю об около 40 млн гривен начисленных для этой фирмы. Сразу скажу: или эти деньги будут заплачены в казну, или будут сидеть очень долго. Это я гарантирую. Это гарантирует в том числе президент Украины. Кто бы ни был причастен к этой структуре, которые в них не были флаги партийные или фамилии должностных лиц — средства будут взысканы в бюджет, а виновные будут отвечать”, — пообещал Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко: ни одного дела против кандидатов в Президенты нет

Как сообщал УНН, главные силовики страны — министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили о сотрудничестве и единство ради проведения честных выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко: проведение честных выборов в Украине является вопросом национальной безопасности

Напомним, в ГПУ сообщили, что подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине Генеральная прокуратура вручит течение считанных дней, поскольку уже вышла на финишную прямую в своем расследовании.