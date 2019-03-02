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Убытки от махинаций в "оборонке" составляют как минимум 40 млн гривен

Убытки от махинаций в "оборонке" составляют как минимум 40 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 13626 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на махинациях в скандале с "Укроборонпромом", государственный бюджет потерял минимум сорок миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир одного из украинских телеканалов.

“Вот, что собственно происходит. Привозятся запчасти, по некоторым процедурам конкурса их покупает „оборонпром“, а затем эти средства переводят через фиктивные структуры выводят деньги в наличные, в живых гривны, которые затем переводят в доллары. Это уклонение от налогов”, — заявил Луценко.

Генпрокурор отметил, что с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

“И неделю назад я получил наконец первые результаты — им насчитали 20 млн гривен неуплаченных налогов. На сегодня я знаю об около 40 млн гривен начисленных для этой фирмы. Сразу скажу: или эти деньги будут заплачены в казну, или будут сидеть очень долго. Это я гарантирую. Это гарантирует в том числе президент Украины. Кто бы ни был причастен к этой структуре, которые в них не были флаги партийные или фамилии должностных лиц — средства будут взысканы в бюджет, а виновные будут отвечать”, — пообещал Луценко.

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Как сообщал УНН, главные силовики страны — министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили о сотрудничестве и единство ради проведения честных выборов.

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Напомним, в ГПУ сообщили, что подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине Генеральная прокуратура вручит течение считанных дней, поскольку уже вышла на финишную прямую в своем расследовании.

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