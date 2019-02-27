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Підозри фігурантам скандалу в "оборонці" вручать за кілька днів – ГПУ

Підозри фігурантам скандалу в "оборонці" вручать за кілька днів – ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні Генеральна прокуратура вручить протягом лічених днів, оскільки вже вийшла на фінішну пряму в своєму розслідуванні. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Є підприємства оборонпрому, які придбали продукцію на понад 84 млн грн у ТзОВ "Оптимаспецсталь". Керівником ТзОВ "Оптимаспецсталь" був пан Волохач, який був допитаний і визнав, що мав справу з фіктивними низовими структурами, а реальним власником, який керував цими підприємствами, за зібраними у нас доказами, був пан Рогоза, який фактично організовував роботу, доставку сюди деталей, їх технічну обробку і подальший продаж оборонному комплексу. До цих двох посадових осіб в межах нашої підслідності є питання про несплату податків", - зазначив генпрокурор.

За його словами, мова йде про збитки держави від несплати податків на суму 22 млн грн - вона буде остаточно встановлена протягом найближчих днів. На думку голови ГПУ, вся ця сума може бути повернена державі.

"Наше завдання – отримати остаточні збитки, без чого неможливо висунути підозру, це буде буквально в лічені дні, після цього ми бачимо всіх причетних осіб тут, в Україні. Ми їх допитуємо буквально в останні дні, ми вручимо їм підозри", - наголосив він.

Втім, як наголосив генпрокурор, у НАБУ, яке також веде справу щодо махінацій із поставками деталей для оборонного комплексу ще з початку 2016 року, можуть бути ще запитання до підозрюваних і також керівників державних підприємств і пов’язаних із ними осіб в межах підслідності бюро.

"Вони мають пройти своєю дорогою, а ГПУ свою роботу зробить у найближчий час", - додав Луценко.

При цьому він додав, що журналістське розслідування щодо схем із закупівлею деталей для зброї було оприлюднене у той час, коли ГПУ вийшло на фінішну пряму у своєму розслідуванні цієї справи.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація, що детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні , та нададуть їй належну оцінку.

Як повідомляв УНН, Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.

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