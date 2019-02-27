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Подозрения фигурантам скандала в "оборонке" вручат через несколько дней – ГПУ

Подозрения фигурантам скандала в "оборонке" вручат через несколько дней – ГПУ

Киев  •  УНН

 • 13464 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине Генеральная прокуратура вручит в течение считанных дней, поскольку уже вышла на финишную прямую в своем расследовании. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Есть предприятия оборонпрома, которые приобрели продукцию на более 84 млн грн в ООО "Оптимаспецсталь". Руководителем ООО "Оптимаспецсталь" был господин Волохач, который был допрошен и признал, что имел дело с фиктивными низовыми структурами, а реальным владельцем, который руководил этими предприятиями, по собранным у нас доказательствами, был господин Рогоза, который фактически организовывал работу, доставку сюда деталей, их техническую обработку и последующую продажу оборонному комплексу. К этим двум должностным лицам в пределах нашей подследственности вопрос о неуплате налогов", - отметил ген прокурор.

По его словам, речь идет о убытках государства от неуплаты налогов на сумму 22 млн грн - она будет окончательно установлена в течение ближайших дней. По мнению главы ГПУ, вся эта сумма может быть возвращена государству.

"Наша задача - получить окончательные убытки, без чего невозможно выдвинуть подозрение, это будет буквально в считанные дни, после этого мы видим всех причастных лиц здесь, в Украине. Мы их допрашиваем буквально в последние дни, мы вручим им подозрения", - подчеркнул он.

Впрочем, как отметил генпрокурор, в НАБУ, которое также ведет дело о махинациях с поставками деталей для оборонного комплекса еще с начала 2016 года, могут быть еще вопросы к подозреваемым и также руководителям государственных предприятий и связанным с ними лицам в пределах подследственности бюро.

"Они должны пройти своей дорогой, а ГПУ свою работу сделает в ближайшее время", - добавил Луценко.

При этом он добавил, что журналистское расследование схем с закупкой деталей для оружия было обнародовано в то время, когда ГПУ вышло на финишную прямую в своем расследовании этого дела.

Напомним, вчера появилась информация, что детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании, и предоставят ей надлежащую оценку.

Как сообщал УНН, Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

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