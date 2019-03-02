Луценко: проведення чесних виборів в Україні є питанням національної безпеки

“На цих виборах ми маємо спрацювати на питання національної безпеки. Чесні вибори, які визнають і в Україні, і закордоном — питання національної безпеки. Тому усі силовики сказали дуже прості речі: підкупу „ні“, впливу країни-агресора на ці вибори „ні“, чистота списків „так“. Це наша спільна позиція і вона буде дотримуватись. Будь-які намагання вбити клин між нами — смішні, бо ми працюємо разом майже уже три роки”, — заявив він.

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Як повідомляв УНН, головні силовики країни — міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявили про співпрацю і єдність заради проведення чесних виборів.

Раніше Аваков розповів, де фіксують найбільше порушень виборчого процесу.

Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.

Загалом від початку виборчого процесу поліцією зареєстровано 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Крім того, поліцейські склали 454 адміністративних протоколи.