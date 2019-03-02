Луценко: проведение честных выборов в Украине является вопросом национальной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Проведение честных выборов в Украине является вопросом национальной безопасности. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает УНН.
“На этих выборах мы сработать на вопрос национальной безопасности. Честные выборы, которые признают и в Украине, и за рубежом — вопрос национальной безопасности. Поэтому все силовики сказали очень простые вещи: подкупу „нет“, влиянию страны-агрессора на эти выборы „нет“, чистоте списков „да“. Это наша общая позиция и она будет придерживаться. Любые попытки вбить клин между нами — смешные, потому что мы работаем вместе почти уже три года”, — заявил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко: ни одного дела против кандидатов в Президенты нет
Как сообщал УНН, главные силовики страны — министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили о сотрудничестве и единство ради проведения честных выборов.
Ранее Аваков рассказал, где фиксируют больше всего нарушений избирательного процесса.
Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.
Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 2216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Кроме того, полицейские составили 454 административных протокола.