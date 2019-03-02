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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 8836 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 123928 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122246 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Луценко: проведение честных выборов в Украине является вопросом национальной безопасности

Луценко: проведение честных выборов в Украине является вопросом национальной безопасности

Киев  •  УНН

 • 9098 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Проведение честных выборов в Украине является вопросом национальной безопасности. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает УНН.

“На этих выборах мы сработать на вопрос национальной безопасности. Честные выборы, которые признают и в Украине, и за рубежом — вопрос национальной безопасности. Поэтому все силовики сказали очень простые вещи: подкупу „нет“, влиянию страны-агрессора на эти выборы „нет“, чистоте списков „да“. Это наша общая позиция и она будет придерживаться. Любые попытки вбить клин между нами — смешные, потому что мы работаем вместе почти уже три года”, — заявил он.

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Как сообщал УНН, главные силовики страны — министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили о сотрудничестве и единство ради проведения честных выборов.

Ранее Аваков рассказал, где фиксируют больше всего нарушений избирательного процесса.

Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.

Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 2216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Кроме того, полицейские составили 454 административных протокола.

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