Збитки від махінацій в "оборонці" становлять щонайменше 40 млн гривень - Луценко

“От, що власне відбувається. Привозяться запчастини, за певними процедурами конкурсу їх купує „оборонпром“, а потім ці кошти переводять через фіктивні структури виводять гроші в готівку, в живі гривні, які потім переводять в долари. Це ухилення від податків”, — заявив Луценко.

Генпрокурор зазначив, що з 2017 року в даній справі Державна фіскальна служба проводила податкову перевірку.

“І тиждень тому я отримав нарешті перші результати — їм нарахували 20 мільйонів гривень несплачених податків. Станом на сьогодні я знаю про близько 40 мільйонів гривень нарахованих для цієї фірми. Одразу скажу: або ці гроші будуть заплачені в казну, або будуть сидіти дуже довго. Це я гарантую. Це гарантує в тому числі президент України. Хто б не був причетний до цієї структури, які б у них не були прапори партійні або прізвища посадовців — кошти будуть стягнуті в бюджет, а винні будуть відповідати”, — пообіцяв Луценко.

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Як повідомляв УНН, головні силовики країни — міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявили про співпрацю і єдність заради проведення чесних виборів.

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Нагадаємо, у ГПУ повідомили, що підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні Генеральна прокуратура вручить протягом лічених днів, оскільки вже вийшла на фінішну пряму в своєму розслідуванні.