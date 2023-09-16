Ущерб окружающей среде Украины на сегодня составляют 57 млрд долларов - министр

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"За последние 2,5 месяца сумма ущерба окружающей среде выросла почти на 1,5 млрд долларов США. Сегодня она составляет 57 млрд долларов США. И это далеко не окончательные цифры", - сообщил министр.

Детали

По его словам, сейчас продолжается работа над разработкой и внедрением целостного плана экологического восстановления Украины от последствий войны. В частности, министерство продолжает адвокацию пункта 8 "Формулы мира" Владимира Зеленского, получает поддержку международных партнеров.

"Миссия ЮНЕП уже подготовила проект оценки последствий для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС. На основе этого отчета будет разработана программа восстановления окружающей среды", - отметил Стрелец.

Он добавил, что в Украине также начали восстановление экосистем. Так, по программе Зеленского "Зеленая страна" в этом году воссоздали лес там, где это возможно, на почти 16 тысяч гектаров. Также силами работников нацпарков засеяли сотни гектаров дна Каховского водохранилища однолетними растениями. Как пояснил министр, это поможет предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.

"Окружающая среда не имеет границ. Поэтому сегодня мы работаем ради будущего всего мира", - подчеркнул он, добавив, что по итогам заседания был принят рамочный документ Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Напомним

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в августе сообщил, что сумма ущерба, нанесенного окружающей среде россиянами из-за войны в Украине, за год выросла в 5 раз и достигла 2 трлн гривен.