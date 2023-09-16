Ущерб окружающей среде Украины на сегодня составляют 57 млрд долларов - министр

ukru
Эксклюзив
13:47 • 27304 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 53777 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 42542 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 51579 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 104261 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 127106 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 158534 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 190572 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136980 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127157 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 66489 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 113137 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 92750 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 63795 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 39019 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 158541 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 190574 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 134274 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 141098 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 177978 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 1519 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 39019 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 113137 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 152971 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160018 просмотра
Актуальное
Ущерб окружающей среде Украины на сегодня составляют 57 млрд долларов - министр

Ущерб окружающей среде Украины на сегодня составляют 57 млрд долларов - министр

Киев • УНН

 • 261234 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас сумма ущерба окружающей среде составляет 57 миллиардов долларов. Об этом он сказал на втором заседании Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минприроды.

Цитата

"За последние 2,5 месяца сумма ущерба окружающей среде выросла почти на 1,5 млрд долларов США. Сегодня она составляет 57 млрд долларов США. И это далеко не окончательные цифры", - сообщил министр.

Детали

По его словам, сейчас продолжается работа над разработкой и внедрением целостного плана экологического восстановления Украины от последствий войны. В частности, министерство продолжает адвокацию пункта 8 "Формулы мира" Владимира Зеленского, получает поддержку международных партнеров.

"Миссия ЮНЕП уже подготовила проект оценки последствий для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС. На основе этого отчета будет разработана программа восстановления окружающей среды", - отметил Стрелец.

Он добавил, что в Украине также начали восстановление экосистем. Так, по программе Зеленского "Зеленая страна" в этом году воссоздали лес там, где это возможно, на почти 16 тысяч гектаров. Также силами работников нацпарков засеяли сотни гектаров дна Каховского водохранилища однолетними растениями. Как пояснил министр, это поможет предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.

"Окружающая среда не имеет границ. Поэтому сегодня мы работаем ради будущего всего мира", - подчеркнул он, добавив, что по итогам заседания был принят рамочный документ Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Напомним

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в августе сообщил, что сумма ущерба, нанесенного окружающей среде россиянами из-за войны в Украине, за год выросла в 5 раз и достигла 2 трлн гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы