Збитки довкіллю України на сьогодні складають 57 млрд доларів - міністр

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"За останні 2,5 місяці сума шкоди довкіллю зросла майже на 1,5 млрд доларів США. Сьогодні вона складає 57 млрд доларів США. І це далеко не остаточні цифри", - повідомив міністр.

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За його словами, наразі триває робота над розробкою та впровадженням цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни. Зокрема, міністерство продовжує адвокацію пункту 8 "Формули миру" Володимира Зеленського, отримує підтримку міжнародних партнерів.

"Місія ЮНЕП уже підготувала проєкт оцінки наслідків для довкілля від підриву Каховської ГЕС. На основі цього звіту буде розроблена програма відновлення довкілля", - зазначив Стрілець.

Він додав, що в Україні також почали відновлення екосистем. Так, за програмою Зеленського "Зелена країна" цього року відтворили ліс там, де це можливо, на майже 16 тисяч гектарів. Також силами працівників нацпарків засіяли сотні гектарів дна Каховського водосховища однорічними рослинами. Як пояснив міністр, це допоможе запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.

"Довкілля не має кордонів. Тож сьогодні ми працюємо задля майбутнього усього світу", - наголосив він, додавши, що за підсумками засідання було ухвалено рамковий документ Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Нагадаємо

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у серпні повідомив, що сума збитків завданих довкіллю росіянами через війну в Україні, за рік зросла у 5 разів і сягнула 2 трлн гривень.