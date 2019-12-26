Сбитый посреди дороги мужчина на Прикарпатье попал в больницу в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сбитый автомобилем на проезжей части посередине разметки дороги мужчина на Прикарпатье попал в больницу с мозговой комой II-й степени и другими повреждениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
ДТП произошло 25 декабря в 19:30 в селе Пистынь на Прикарпатье.
"Водитель автомобиля Mersedes-Benz Sprinter 413, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части в центре разметки дороги, в результате чего последний получил телесные повреждения в виде: ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, кровоизлияние в вещество и под оболочку головного мозга, мозговая кома II-й степени, перелом костей черепа через основание, множественные переломы ребер слева, с которыми был доставлен в Косовскую ЦРБ", - сообщили в управлении.
Напомним, водитель в Черниговской области сдавал назад и насмерть сбил мужчину.