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Збитий посеред дороги чоловік на Прикарпатті потрапив до лікарні у комі

Збитий посеред дороги чоловік на Прикарпатті потрапив до лікарні у комі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Збитий автомобілем на проїжджій частині посередині розмітки дороги чоловік на Прикарпатті потрапив до лікарні з мозковою комою ІІ-го ступеня та іншими ушкодженнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

ДТП сталася 25 грудня о 19:30 у селі Пістинь на Прикарпатті.

"Водій автомобіля Mersedes-Benz Sprinter 413, здійснив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині посередині розмітки дороги, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження у вигляді: ЗЧМТ, забій головного мозку важкого ступеня, крововилив в речовину та під оболонку головного мозку, мозкова кома ІІ-го ступеня, перелом кісток черепа через основу, множинні переломи ребер зліва, із якими був доставлений до Косівської ЦРЛ", - повідомили в управлінні.

Нагадаємо, водій на Чернігівщині здавав назад і на смерть збив чоловіка.

Українські Національні Новини

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