Збитий посеред дороги чоловік на Прикарпатті потрапив до лікарні у комі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Збитий автомобілем на проїжджій частині посередині розмітки дороги чоловік на Прикарпатті потрапив до лікарні з мозковою комою ІІ-го ступеня та іншими ушкодженнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
ДТП сталася 25 грудня о 19:30 у селі Пістинь на Прикарпатті.
"Водій автомобіля Mersedes-Benz Sprinter 413, здійснив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині посередині розмітки дороги, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження у вигляді: ЗЧМТ, забій головного мозку важкого ступеня, крововилив в речовину та під оболонку головного мозку, мозкова кома ІІ-го ступеня, перелом кісток черепа через основу, множинні переломи ребер зліва, із якими був доставлений до Косівської ЦРЛ", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, водій на Чернігівщині здавав назад і на смерть збив чоловіка.