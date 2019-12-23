Водій на Чернігівщині здавав назад і на смерть збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Ніжині на Чернігівщині водій їхав на автомобілі заднім ходом і наїхав на пішохода, внаслідок чого останній помер у кареті швидкої. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"У місті Ніжині по вулиці Батюка біля будинку культури о 10:37 22 грудня водій автомобіля Iveco Daily Y 35C14, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на пішохода, який перебував позаду транспортного засобу на проїжджій частині дороги", - повідомили у департаменті.
Як вказано, внаслідок пригоди пішохід, 1938 року народження, отримав травми, несумісні з життям, та помер у кареті екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, у Харкові в ДТП постраждало два поліцейських та 16-річний хлопець.