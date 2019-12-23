Водитель в Черниговской области сдавал назад и насмерть сбил мужчину

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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 12755 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Нежине в Черниговской области водитель ехал на автомобиле задним ходом и наехал на пешехода, в результате чего последний скончался в карете скорой помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"В городе Нежине на улице Батюка у дома культуры в 10:37 22 декабря водитель автомобиля Iveco Daily Y 35C14, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода, который находился позади транспортного средства на проезжей части дороги", - сообщили в департаменте.

Как указано, в результате происшествия пешеход, 1938 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете экстренной медицинской помощи.

Напомним, в Харькове в ДТП пострадали два полицейских и 16-летний парень.

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