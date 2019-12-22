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У Харкові в ДТП постраждало два поліцейських та 16-річний хлопець

У Харкові в ДТП постраждало два поліцейських та 16-річний хлопець

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди по вулиці Клочківська у Харкові, в результаті якої постраждали два поліцейських та 16-річний хлопець. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

Встановлено, що аварія за участю автомобілів “Ford Focus”, “Daewoo Lanos”, “Volkswagen” та “Skoda Rapid” сталася 22 грудня о 2:30.

Травми отримав 16-річний пасажир “Daewoo Lanos”, а також співробітники патрульної поліції 22 та 27 років. Постраждалі були доставлені до лікарні.

У поліції повідомили, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини аварії наразі встановлюються.

Як повідомляв УНН, за 2018 рік на дорогах державного значення України зафіксовано 4127 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у яких постраждали люди, із них 1200 загинуло та 6251 людина була поранена.

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