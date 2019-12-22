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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55860 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125519 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 131272 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129177 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Харькове в ДТП пострадали двое полицейских и 16-летний парень

В Харькове в ДТП пострадали двое полицейских и 16-летний парень

Киев  •  УНН

 • 17077 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия по улице Клочковская в Харькове, в результате которого пострадали два полицейских и 16-летний парень. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Установлено, что авария с участием автомобилей "Ford Focus", "Daewoo Lanos", "Volkswagen" и "Skoda Rapid" произошел 22 декабря в 2:30.

Травмы получил 16-летний пассажир "Daewoo Lanos", а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал УНН, за 2018 год на дорогах государственного значения Украины зафиксировано 4127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в которых пострадали люди, из них 1200 погибли и 6251 человек был ранен.

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