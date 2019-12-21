За минулий рік в Україні в ДТП загинули 1200 людей, більше 6 тисяч поранено

КИЇВ. 21 грудня. УНН. За 2018 рік на дорогах державного значення України зафіксовано 4127 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у яких постраждали люди, із них 1200 загинуло та 6251 людина була поранена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.