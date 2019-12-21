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За минулий рік в Україні в ДТП загинули 1200 людей, більше 6 тисяч поранено

За минулий рік в Україні в ДТП загинули 1200 людей, більше 6 тисяч поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. За 2018 рік на дорогах державного значення України зафіксовано 4127 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у яких постраждали люди, із них 1200 загинуло та 6251 людина була поранена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Хоча статистика трішки покращилися у порівнянні з минулими роками, взимку кількість дорожньо-транспортних пригод завжди підвищується.

Проте погані погодні умови не єдина небезпека, яка може спричинити ДТП.

ВООЗ виділяє декілька причин через, які можна потрапити в аварію:

Перевищення дозволеної швидкості. Ризик смертності водіїв та пасажирів у результаті бокових ударів на швидкості 65 км/год складає 85%.

Водіння у стані алкогольного сп'яніння та під наркотичними речовинами. Наприклад, вживання амфетаміну підвищує ризик смерті за кермом у 5 разів.

Відмова від мотоциклетних шоломів, ременів безпеки та дитячих автокрісел. За даними ВООЗ ремені безпеки знижують ризик смерті водія та пасажирів на 45-50%, а ризик травмуватися – на 20-45%, шоломи - на 69%, а дитячі крісла знижують ризик смертності на 60%.

Неуважність на дорозі. Найбільша засторога стосується користування мобільними телефонами під час водіння.

Нагадаємо, на Львівщині легковик в'їхав у вантажівку, дві людини загинули.

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