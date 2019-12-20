На Львівщині легковик в'їхав у вантажівку, дві людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули двоє людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
ДТП сталася 19 грудня, близько 21:15, поблизу села Пили, Жовківського району, на автодорозі "Львів-Рава-Руська".
Відбулось зіткнення автомобіля Ford Fiesta, під керуванням громадянина Грузії 1978 року народження та вантажного автомобіля DAF, під керуванням жителя Сокальського району.
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автомобіля Ford та його пасажир (дані встановлюються) загинули на місці події.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, смертельне ДТП у Бахмацькому районі Чернігівської області забрало життя троїх осіб, ще 14 осіб постраждали.