Во Львовской области легковушка въехала в грузовик, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во Львовской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли два человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
ДТП произошло 19 декабря, около 21:15, вблизи села Пилы, Жовкивского района, на автодороге "Львов-Рава-Русская".
Произошло столкновение автомобиля Ford Fiesta, под управлением гражданина Грузии 1978 года и грузового автомобиля DAF под управлением жителя Сокольского района.
От полученных в результате ДТП травм водитель автомобиля Ford и его пассажир (данные устанавливаются) погибли на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, смертельное ДТП в Бахмачском районе Черниговской области унесло жизни троих человек, еще 14 человек пострадали.