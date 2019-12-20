Во Львовской области легковушка въехала в грузовик, два человека погибли

ДТП произошло 19 декабря, около 21:15, вблизи села Пилы, Жовкивского района, на автодороге "Львов-Рава-Русская".

Произошло столкновение автомобиля Ford Fiesta, под управлением гражданина Грузии 1978 года и грузового автомобиля DAF под управлением жителя Сокольского района.

От полученных в результате ДТП травм водитель автомобиля Ford и его пассажир (данные устанавливаются) погибли на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, смертельное ДТП в Бахмачском районе Черниговской области унесло жизни троих человек, еще 14 человек пострадали.