Внаслідок ДТП у Чернігівській області загинуло 3 людини, ще 14 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Смертельне ДТП у Бахмацькому районі Чернігівської області забрало життя троїх осіб, ще 14 осіб постраждали. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.
З’ясувалося, що “керуючи автобусом “Neoplan” на автодорозі “Кіпті-Глухів-Бачівськ”, підозрюваний порушив Правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу для руху та в подальшому допустив зіткнення з сідловим тягачем “Ivego” з напівпричепом.
Зазначається, що внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди “загинуло троє пасажирів автобусу. Ще 14 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були доставлені до лікувальних закладів області”.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Додається, що проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин злочину, триває.
За скоєне водію загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років.
Прокуратурою Чернігівської області 44-річному водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).
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