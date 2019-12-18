В результате ДТП в Черниговской области погибли 3 человека, еще 14 пострадавших

Выяснилось, что “управляя автобусом “Neoplan” на автодороге “Копти-Глухов-Бачевск”, подозреваемый нарушил Правила дорожного движения, выехал на встречную полосу для движения и в дальнейшем допустил столкновение с седельный тягач “Ivego” с полуприцепом.

Отмечается, что в результате данного дорожно-транспортного происшествия “погибло трое пассажиров автобуса. Еще 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения области”.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Добавляется, что проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, продолжается.

За содеянное водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Прокуратурой Черниговской области 44-летнему водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, в Полтавской области легковушка сбила несовершеннолетнюю девочку.