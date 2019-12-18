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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 55824 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 105614 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 139073 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143461 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137745 просмотра

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В результате ДТП в Черниговской области погибли 3 человека, еще 14 пострадавших

В результате ДТП в Черниговской области погибли 3 человека, еще 14 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 12872 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Смертельное ДТП в Бахмаче районе Черниговской области унесло жизни троих человек, еще 14 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.

Выяснилось, что “управляя автобусом “Neoplan” на автодороге “Копти-Глухов-Бачевск”, подозреваемый нарушил Правила дорожного движения, выехал на встречную полосу для движения и в дальнейшем допустил столкновение с седельный тягач “Ivego” с полуприцепом.

Отмечается, что в результате данного дорожно-транспортного происшествия “погибло трое пассажиров автобуса. Еще 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения области”.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Добавляется, что проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, продолжается.

За содеянное водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Прокуратурой Черниговской области 44-летнему водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, в Полтавской области легковушка сбила несовершеннолетнюю девочку.

Украинские Национальные Новости

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